Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplantısı bugün yapılıyor. Bütün bakanların katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, bugün Beştepe'de düzenleniyor. Kabinenin gündem maddeleri arasında ekonomide gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve emekli ikramiyesi gibi önemli konular bulunuyor.



KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU? (12 NİSAN 2022)



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyuracak. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 12 Nisan 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar...