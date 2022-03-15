Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşından yürek yaka görüntüler gelmeye devam ederken enerji piyasalarında yaşanan fiyat artışları ve Mart aynın ilk haftasında duyurulan enflasyon rakamları nedeniyle vatandaşların gözleri Kabine Toplantısına çevrilmişti. Bilindiği gibi ,ç politika ve dış politikadaki gelişmelerin ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Beştepe'de gerçekleştiriliyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI (15 MART 2022)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen son kabine toplantısı 28 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşmişti. Elektrik faturalarında KDV indirimi konusunun değerlendirildiği toplantısının ardından mikrofon başına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı kararlarını vatandaşlarla paylaşmıştı. İşte Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları hakkında merak edilenler....