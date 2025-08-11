Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Son dakika: Kahramanmaraş'ta lojmanda çıkan yangına müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta lojmanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kullanılmayan lojmanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 11:47 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:51
        Lojman inşaatında yangın!
        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğüne ait kullanılmayan lojmanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Maarif Mahallesi’ndeki Orman Bölge Müdürlüğü lojmanlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle ahşap lojmandan fırlayan parçalar, çevrede bulunan bahçelerde yangınlara sebep oldu.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

        #Son dakika haberler
