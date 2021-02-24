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Kahreden kaza! Ailesini görmek için izne geldi, kavuşamadı

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki feci kazada, 25 yaşındaki Rabia Kılınç ağır yaralandı. Kılınç, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Gaziantep Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde memur olan Rabia Kılınç'ın, yıllık izne ayrılarak ailesinin yanına tatile geldiği ortaya çıktı

SON DAKİKA! Kahreden kaza! İzne geldi, kavuşamadı
Kahreden kaza! İzne geldi, kavuşamadı
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İHA

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşanan feci kazada yaşamını yitiren 25 yaşındaki Rabia Kılınç'ın memur olarak görev yaptığı Gaziantep'ten yıllık izne ayrılarak ailesinin yanına tatile geldiği ortaya çıktı.

3 GÜN SONRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kahreden kaza, Adapazarı-Sapanca Yolu'nun Arifiye mevkiinde 3 gün önce meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 25 yaşındaki Rabia Kılınç, yol kenarına yanaşan otomobile binmek isterken arkadan gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kılınç, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) 3 gün sonra hayatını kaybetti.

AİLESİNİ GÖRMEK İÇİN YILLIK İZNE AYRILMIŞ

Rabia Kılınç'ın, Gaziantep Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne veri kontrol memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç memurun, kazadan önce Gaziantep'te yıllık izne ayrılarak ailesini görmek ve tatil yapmak için Sakarya'ya geldiği ortaya çıktı.

Öte yandan Kılınç'ın hayatını kaybettiği kaza hakkında başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

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