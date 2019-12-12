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HaberlerGündemSON DAKİKA KAHREDEN OLAY! 15 günlük bebeği çantada sokağa bıraktılar!

15 günlük bebeği çantada sokağa bıraktılar!

İstanbul Sultangazi'de, bir apartmanın önüne çanta içinde bırakılmış 15 günlük bir erkek bebek bulundu. Hastaneye götürülen ve durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi

bebeği bıraktı
DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'nde, önceki gün sabaha karşı işten çıkarak evine ilerleyen Emrah Tanrıverdi ağlama sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru ilerleyen Tanrıverdi, bir apartmanın önünde çantanın içine konulmuş bir bebeğin ağladığını gördü.

BEBEĞİ HEMEN HASTANEYE GÖTÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre telefonla arayarak durumu polise bildiren Emrah Tanrıverdi, ardından bebeği alarak Sultangazi'deki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede kontrolden geçirilen bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrolün ardından bebek, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'na teslim edildi.

"BEBEK SESİ GELİYORDU"

Bebeği bulan Emrah Tanrıverdi, "Sabah 05.30 sıralarında otomobil ile sokaktan yukarı çıkıyorduk. Hava almak için otomobilin camını açtım. Apartmanın önüne geldiğimizde bebek sesi geliyordu. Kapıya doğru ilerledim. Bir kişi kapıdan çıkıyordu. Sizin bebeğiniz mi? dedim, 'hayır' dedi. Yukarıya doğru çıktı. Bebek üşümüştü. Bebeği aldım arabaya koydum, hastaneye götürdüm. Hastaneye polisler geldi. İfademizi aldılar." dedi

"FAZLA ÜŞÜMEMİŞTİ, YENİ BIRAKILMIŞTI"

Fırat Sait Yılmaz da, "İki otomobil sokakta ilerliyorduk. Öndeki otomobil durdu. Baktım Emrah Tanrıverdi durdu. Elinde çanta vardı. Çantanın içinde bebek vardı. Bebeği aldık, Hastaneye götürdük. Çantayı açtık. Bebek giydirilmişti. Bez vardı üzerinde. Fazla üşütmemişti. Zaten yeni bırakılmıştı" diye konuştu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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