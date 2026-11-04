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        Haberler Kamyonla çarpıştı, 2 çocuk öldü, araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı!

        Kamyonla çarpıştı, 2 çocuk öldü, araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı!

        Diyarbakır'da tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Feci kazada ise hafif ticari araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2 çocuk öldü, araçtan 12 kişi çıktı!

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kardeşin hayatını kaybettiği kazada, hafif ticari araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre feci kaza, önceki gece Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı'nda meydana geldi.

        Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazaya karışan hafif ticari araca bebek ve çocukların olduğu 12 kişinin bindirildiği ortaya çıktı. Sürücünün hayatını kaybeden çocukları, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

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        Kazada yaralanan sürücüler ile 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E'nin (42) hastanede tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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