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        Kamyonun çarptığı beton mantar, vatandaşın kafasına isabet etti

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kamyon yol kenarındaki beton mantara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle fırlayan mantar, yolda yürüyen bir kişinin kafasına isabet etti. Beton mantarın çarptığı vatandaş ağır yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:24
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonun çarptığı beton mantar, kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu’nun (52) kafasına isabet etti. Ağır yaralanan İmamoğlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, bu sabah saat 09.30 sıralarında Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi Saadet Caddesi üzerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, Ahmet G. idaresindeki kamyon, seyir halindeyken yoldan çıkıp kaldırımdaki beton mantara çarptı. Fırlayan beton mantar kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu’nun başına isabet etti.

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        İmamoğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan İmamoğlu tedavi altına alındı.

        Kamyon sürücüsü Ahmet G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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