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HaberlerGündemSon dakika... Kan donduran dehşet! Yaşlı kadına bakıcı dayağı! - Haberler

Kan donduran dehşet! Yaşlı kadına bakıcı dayağı!

DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kendisine vasi olarak atanan yakını tarafından darp edildiği iddia edilen Ayşe Doğancı (81),komşularının şikayeti üzerine huzurevine yerleştirildi. Yaşlı kadının yüzünde vücudundaki morluklar yürekleri yaraladı

yaşlı kadına şiddet

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak´ta oturan Ayşe Doğancı'nın (81) komşuları, karakola giderek yaşlı kadının bakıcısı S.K. tarafından darp edildiğini iddia etti. Şikayetin ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekiplerini eve yönlendirdi.

HEM ÜCRET ALIYOR HEM DE VASİSİ

DHA'da yer alan habere göre yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilen Ayşe Doğancı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ayşe Doğancı, tedavisinin ardından ilçedeki huzurevine yerleştirildi. Yaşlı kadının yakını olan S.K.´nin vasi olarak belirlendiği ve bakım ücreti aldığı öğrenildi.

DARP RAPORU HAZIRLANIYOR

Ayşe Doğancı´nın vücudundaki morlukların darptan kaynaklanıp kaynaklanmadığı raporda ortaya çıkacağı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı´nın şikayet üzerine başlatılan soruşturma ise sürdürülüyor.

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