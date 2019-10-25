Aydın'ın Nazilli ilçesindeki devlet hastanesi acil servisinde, yaklaşık 3 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan doktor Elif Ç.’nin uyuşturucu pazarladığı yolunda ihbar alan polis ekipleri kadın doktoru takibe aldı. Bir süredir takipte olan kadın doktorun aracını Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde durduran narkotik ekipleri kadın doktorun aracında bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.

HASTANE DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

İHA'da yer alan habere göre ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan doktor Elif Ç.’nin sorgusunun devam ettiği bildirildi. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından olaydan sonra yapılan açıklamada, “Olayı yakından takip ediyoruz. Adli sürecin işleyişini takip etmekteyiz. Kurumumuz tarafından idari soruşturma başlatıldı. Adli sürecin durumuna göre İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli adımları atacaktır. Hastanemiz ve sağlık camiamız için üzüntü verici bir durum” denildi.