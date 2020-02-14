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HaberlerGündemSon dakika kan donduran kaza! 4 kişinin öldüğü kazada suçlu ne TIR ne minibüsmüş!

4 kişinin öldüğü kazada suçlu ne TIR ne minibüsmüş!

İzmir'in Bergama ilçesinde, özel bir şirkete ait altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile karşı yönden gelen TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 50 yaşındaki otomobil sürücüsü Aysel Savran, tutuklandı. Savran'ın hatalı sollama yaptığı ortaya çıktı

trafik kazası
DHA

İzmir'in Bergama ilçesindeki Çukuralan mevkiinde, altın madeninden gece vardiyasından çıkan işçileri Bergama'daki evlerine götüren Cemal Vahaplar (36) yönetimindeki servis midibüsü, dün saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık Karayolu üzerindeki Selçuk Mahallesi, Kozak Caddesi'nde, karşıdan gelen Ömer Faruk Özdemir (42) yönetimindeki Kozak Yaylası'na tomruk almaya giden bir TIR ile çarpıştı.

KAZADA 4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'daki habere göre yoldaki gizli buzlanmanın neden olduğu belirtilen kazada, servis midibüsündeki işçilerden Ramazan Kömürcü (63),Mehmet Ali Çakmak (51),İsmail Ökemen (63) ile vardiya amiri Emre Parmaksız (33),olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Cemal Vahaplar ile işçiler Yahya Kartal (42),Erkan Aktürk (35),Önder Karakaya (40),Erkan Yıldız (34) ile TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir, yanındaki orman ürünleri işletmesinde çalışan Gürcistan vatandaşları Jani Samkharadze (32) ve kardeşi Simon Samkharadze (28) yaralandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Önder Karakaya İzmir Ege Üniveristesi Hastanesi'ne, TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren işçiler toprağa verildi.

KAZANIN NEDENİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİL

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, mobese kamerası görüntülerinden kazaya Ömer Faruk Özdemir (42) yönetimindeki TIR'ı hatalı şekilde sollayan otomobil sürücüsü Aysel Savran'ın sebebiyet verdiğini belirledi. Minibüs şoförü Cemal Vahaplar'ın bir anda karşısına çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapınca yoldaki gizli buzlanmasının da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, Özdemir'in kullandığı TIR ile çarpıştığı ortaya çıktı.

KAZAYA KARIŞMADI AMA TUTUKLANDI

Yanında kızı ve torunu ile yolculuk yapan otomobil sürücüsü Savran'ın ise şans eseri kazaya karışmadan kurtulduğu belirlendi. Görüntülerden yola çıkan jandarma otomobil sürücüsü Savran'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Savran, tutuklanıp Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gönderildi.

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