Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Mahallesi'nde, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen, eve alkollü gelen Ramazan İ., (27) 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi (20) dövdü. Ramazan İ. daha sonra, yaktığı naylon poşeti, eşinin yüzüne ve ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan kızı N.İ. (3) odaya girdi. Ramazan İ., kızının da anlını eriyen naylon ile yaktı.

ANNE VE 2 ÇOCUK SIĞINMA EVİNE

DHA'da yer alan habere göre evden gelen bağırışlar üzerine komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, M.İ. ile kızı N.İ.'yi hastaneye götürdü, tedavisinin ardından da ifadesine başvurdu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla M.İ. ile kızı H.İ. ve 2 yaşındaki oğlu E.İ. sığınma evine yerleştirildi. Kısa sürede yakalanan Ramazan İ. ise gözaltına alındı. Ramazan İ., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

"6 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Evlendiği günden beri eşinden şiddet gördüğünü söyleyen M.İ., yetkililerden yardım istedi. Kendisinin ve ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını belirten M.İ., "6 yıllık evliyim. Evlendiğim günden beri eşimden şiddet görüyorum. Eşim benim çocuklarımın başına bir şey getirmeden, bizi öldürmeden devlet büyüklerim yardım etsin. Eşim naylon poşetle yüzümü, ayaklarımı yaktı. Çocuklarımı dövdü. Beni, gözümü yakmakla tehdit etti. Bugüne kadar çocuklarım için katlandım, ancak devlete sığınmak istiyorum" diye konuştu.