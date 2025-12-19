Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kapadokya'da balon faaliyetlerine sıkı denetim | Son dakika haberleri

        Kapadokya'da balon faaliyetlerine sıkı denetim

        Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm destinasyonlarından Kapadokya'da, sıcak hava balonu faaliyetlerine yönelik yeni ve kapsamlı bir denetim dönemi başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin eşsiz jeolojik ve kültürel mirasını korumak amacıyla balonların iniş ve kalkış alanlarını kapsayan koruma odaklı yeni uygulamaları hayata geçiriyor. "Gözet, Koru ve Yaşat" ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı; kaçak yapılaşmanın önlenmesinden sit alanlarının korunmasına ve rota dışı ATV ve jip kullanımının engellenmesine kadar geniş bir yelpazede denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, bölgenin simgelerinden biri haline gelen sıcak hava balonları da mercek altına alındı

        Giriş: 19.12.2025 - 10:46 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:48
        Balon faaliyetlerine sıkı denetim
        Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm destinasyonlarından Kapadokya’da, sıcak hava balonu faaliyetlerine yönelik yeni ve kapsamlı bir denetim dönemi başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin eşsiz jeolojik ve kültürel mirasını korumak amacıyla balonların iniş ve kalkış alanlarını kapsayan koruma odaklı yeni uygulamaları hayata geçiriyor.

        “Gözet, Koru ve Yaşat” ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı; kaçak yapılaşmanın önlenmesinden sit alanlarının korunmasına ve rota dışı ATV ve jip kullanımının engellenmesine kadar geniş bir yelpazede denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, bölgenin simgelerinden biri haline gelen sıcak hava balonları da mercek altına alındı.

        BALON FAALİYETLERİNE ALAN BAZLI KONTROL

        Gündoğumuyla birlikte yaklaşık 156 sıcak hava balonunun havalandığı Kapadokya’da, özellikle balonların kalkış ve yer hizmetleri sırasında oluşan kontrolsüz yoğunluğun doğal doku üzerinde ciddi riskler oluşturduğu tespit edildi. Geçmişte herhangi bir idari izin alınmaksızın Paşabağları, Zelve, Kılıçlar, Zemi, Güllüdere ve Kızılçukur vadileri gibi hassas alanlarda gerçekleştirilen düzensiz faaliyetlerin; peribacaları, jeolojik oluşumlar ve doğal habitat üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

        BELİRLİ VE KONTROLLÜ KALKIŞ ALANLARI OLUŞTURULUYOR

        Bu uygulamalara son verilmesi amacıyla Kapadokya Alan Başkanlığı koordinasyonunda balonlar için belirli ve kontrollü kalkış alanları oluşturuluyor. Yeni düzenleme kapsamında; kontrollü giriş-çıkış sistemleri, otopark alanları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak karşılama üniteleri ve seyir alanlarını içeren çevre düzenleme projeleri Alan Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

        İZİN DIŞI FAALİYETLERE AĞIR YAPTIRIM

        Yeni denetim mekanizmasıyla birlikte, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından izin verilen alanlarda balon faaliyetine izin verilecek. Kapadokya Alanı’nın jeolojik ve jeomorfolojik yapısını korumak amacıyla, izinsiz alanlarda gerçekleştirilen her bir balon faaliyeti için 7174 sayılı Kanun kapsamında balon başına 1 milyon 386 bin 673 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

        SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN SAĞLANMASI ADINA AZAMİ ÖZEN

        Kapadokya Alan Başkanlığı, söz konusu düzenlemenin güvenlik ve koruma hassasiyeti taşıdığını vurgularken; bölgenin doğal ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasının ancak kurallara eksiksiz uyumla mümkün olacağını belirtiyor. Yetkililer, sürdürülebilir turizmin sağlanması adına tüm balon işletmelerini yeni uygulamalara azami özen göstermeye davet ediyor.

        Bu adımın, Kapadokya’da turizm faaliyetleri ile koruma-kullanma dengesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

        BALON FAALİYETLERİNDE YENİ UYGULAMALAR SEKTÖRLE PAYLAŞILDI

        Bu kapsamda, Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu sektör temsilcileriyle Alan Başkanlığı ev sahipliğinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay tarafından düzenlenen toplantıda, bölgede yürütülen balon faaliyetlerine ilişkin operasyonel süreçler ayrıntılı biçimde ele alındı.

        GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

        Görüşmelerde; balonların iniş ve kalkış alanları, yer hizmetleri ve yolcu transfer süreçleri başta olmak üzere sahada karşılaşılan sorunlar masaya yatırılırken, uçuş güvenliğinin artırılmasına yönelik alınabilecek ilave tedbirler üzerinde duruldu. Ayrıca Kapadokya’nın doğal ve kültürel dokusunun korunması, balon uçuşlarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak proje ve uygulamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantının, yeni denetim ve düzenleme sürecinin sahadaki uygulamalarla uyumlu şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

        #kapadokya
