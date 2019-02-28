1 Mart 2019 bugün hangi illerde okullar tatil? Yurtta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar ulaşımda güçlük çekerken 3 ilden de eğitime kar tatili arası verildi. İşte 1 Mart 2019 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe ve köylerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle okulların 1 Mart 2019 tarihinde bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. İlçe genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, Kaymakamlık tarafından vatandaşların da duyarlı olması istendi.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve köy yollarının kapalı olması nedeniyle yarın (1 Mart 2019 Cuma) Hamur'da taşımalı eğitim gören öğrenciler ile köy okulları için eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

RİZE'DE OKULLAR TATİL

Rize'de, etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesi ile bağlı köylerinde, taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

VAN'DA OKULLAR TATİL

Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar yarın (1 Mart 2019 Cuma) için tatil edildi.