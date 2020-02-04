Bugün (4 Şubat 2020 Salı) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 4 Şubat 2020 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

4 ŞUBAT 2020 SALI HANGİ İL VE İLÇE DE OKULLAR TATİL?

Ağrı ve Erzincan'da kar tatili

Erzincan'ın Refahiye ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ta okullarda kar tatili

Sivas’ın Zara ilçesinde kar nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Sivas’ın Zara ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı bir çok köy ve mahalle yolunu araç ulaşımına kapattı. İlçe Kaymakamlığı ilk,orta ve lise düzeyindeki okulları 1 gün süre ile tatil etti.