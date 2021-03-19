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Karadeniz doğal gazı için iki hamle

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO),Karadeniz’de yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için sermaye dopingi… TPAO’nun sermayesi, 14 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla 5.2 milyar TL’den 12 milyar 18 milyon TL’ye yükseltildi. Doğal gaz arama ve taşımaya yönelik önemli bir hamle daha yapıldı. Olcay Aydilek'in haberi

SON DAKİKA! Karadeniz doğal gazı için iki hamle - Haberler

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO),Karadeniz’de yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için sermaye dopingi… TPAO’nun sermayesi, 14 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla 5.2 milyar TL’den 12 milyar 18 milyon TL’ye yükseltildi. Doğal gaz arama ve taşımaya yönelik önemli bir hamle daha yapıldı.

Karadeniz’de keşfedildiği açıklanan 405 milyar metreküplük doğal gaz sahasını işletmek üzere 1.65 milyar dolar sermayeli BOTAŞ ve TPAO’nun bağlı ortaklığı Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) tarafından üç yeni şirket kurulması kararlaştırılmıştı: Turkish Petroleum International Anonim Şirketi, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center Anonim Şirketi, BOTAŞ International Anonim Şirketi (BIL).

Enerji yönetimi, BOTAŞ’ın 1996 yılında Jersey Adaları’nda kurduğu BIL’i Türkiye’ye taşıdı. Şirket, 17 Mart’ta tescil edildi ve Ankara merkezli olarak kuruldu. Aynı tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre şirketin sermayesi 3 milyon 575 bin 50 TL. Söz konusu şirket, halen Azeri petrolünü Ceyhan’a taşıyan BTC Boru Hattı’nı işletiyor.

KURUCU ORTAKLAR

Şirketin kurucu ortakları BOTAŞ (tüzel kişi) ve eski BOTAŞ Genel Müdür vekili Mehmet Konuk (gerçek kişi). Konuk, BOTAŞ’ta değişik kademelerde görev yaptı. 5 yıl boyunca Genel Müdür vekilliği görevinde bulunan Konuk, 2017 yılında BOTAŞ’tan ayrıldı.

Konuk, önce TMSF bünyesindeki gaz şirketlerinde çalıştı. Halen bir enerji şirketi olan HABAŞ’ın üst yöneticisi konumunda bulunuyor. Kaynaklar, Konuk’un BIL’de “temsili” bir pozisyonunun bulunduğunu söyledi.

YÖNETİM KURULU

17 Mart’ta kurulan BIL’ın yönetim kurulu şöyle:
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sami Yapıcı (TEDAŞ Genel Müdürvekili).
Başkanvekili Nadim Ekiz.
Üyeler Mehmet Uğur Dilipak (EPDK üyesi),Selçuk Advan (BOTAŞ’ta yönetici) ve Serkan Yıkarbaba.

GAZ BULMA VE NAKLETME

Peki, söz konusu şirketin faaliyet alanları ne olacak? Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre bu sorunun yanıtı şöyle:
-Doğal gaz ve petrol bulmak ve taşımak.
-Doğal gaz ve petrol boru hatları inşa etmek ve bunları işletmek.
-Doğal gaz ve petrolün toptan ve perakende ticaretini yapmak.


DİĞER ŞİRKETLER
Ankara merkezli Turkish Petroleum International Anonim Şirketi, her biri 1 ABD doları değerinde 1 milyar 650 milyon adet hisse ile faaliyete geçecek. Şirket, Karadeniz’deki Sakarya Sahası’nda keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervini değerlendirecek ana şirket olarak faaliyet gösterecek.

TPOC’un büyük hissedarı olacağı İstanbul merkezli şirketin adı, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center Anonim Şirketi olarak belirlendi. Söz konusu şirket; hidrokarbon arama, sondaj ve üretim teknoloji ve çözümleri geliştirme alanında faaliyet gösterecek.

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