Kayseri'de bir kadın ve eşi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu kadın eşini bıçakla yaraladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre olay,saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. 14 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan B.Y. ile eşi F.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kavgada F.Y., eşi B.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. F.Y., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.