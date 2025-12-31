Habertürk
        Son dakika: Karı koca arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Son dakika haberleri

        Karı koca arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

        Kayseri'de bir kadın ve eşi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu kadın eşini bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 15:52 Güncelleme: 31.12.2025 - 15:52
        Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı!
        Kayseri'de bir kadın ve eşi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu kadın eşini bıçakla yaraladı.

        TARTIŞMA BÜYÜDÜ BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre olay,saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. 14 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan B.Y. ile eşi F.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kavgada F.Y., eşi B.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. F.Y., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Bigadiç'te ev yangını: 1 ölü

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi dumandan ve yangından dolayı hayatını kaybetti.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
