Karısı evi terk edince dehşet saçtı! 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da yaşayan Nuran Mutlu, 3 Kasım günü eşi Tunahan'a haber vermeden evden ayrıldı. Eşine ulaşamayan Tunahan Mutlu, kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'da polisin uygulaması sırasında kayıp olarak arandığı belirlenen Nuran Mutlu, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ve evine döndü.

Nuran Mutlu, 30 Kasım günü yine evi terk etti. Polis tarafından Manavgat'ta olduğu belirlenen Nuran Mutlu, 1 Aralık'ta ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

KONYA'DAN MANAVGAT'A GELDİ

Eşini bulmak için Manavgat'a gelen Tunahan Mutlu, dün Side Bulvarı'nda onu bir kişiyle yürürken gördü. Tunahan Mutlu, eşine bıçakla saldırıp 5 yerinden yaralayarak kaçtı. Nuran Mutlu'nun yanındaki kişi de kaçarak bir otomobilin arkasına saklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nuran Mutlu, hayati tehlikesi bulunduğu belirlenince Antalya'ya sevk edildi.

EŞİ KASTEN YARALAMAKTAN TUTUKLANDI

Tunahan Mutlu, kısa süre sonra jandarma tarafından olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tunahan Mutlu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'eşi kasten yaralamak' suçundan tutuklandı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, Mutlu'nun eşini bıçaklama anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Tunahan Mutlu´nun kaldırımda bir erkekle yürüyen Nuran Mutlu´ya saldırıp bıçakladığı görüldü. Nuran Mutlu'nun yanında yürüyen erkeğin kaçıp saklandığı, Tunahan Mutlu'nun da saldırının ardından koşarak ayrıldığı yer alan görüntülerde, çevredekilerin kadını sakinleştirmeye çalıştığı, birlikte yürüdüğü erkeğin de saklandığı yerden çıkarak telefonla arama yaptığı görülüyor.