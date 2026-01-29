Kars İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen fuhuş operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı tespit edilen 21 kadın kurtarıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik düğmeye basıldı.

140 POLİS İLE EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 alkollü mekan ve 2 apart işletmeye dron destekli 140 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, önceden tespit edilen konaklama yerleri ve eğlence mekanları didik didik arandı.

21 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, fuhşa zorlandığı ve mağdur edildiği belirlenen 18 yabancı uyruklu, 3 Türk vatandaşı toplam 21 kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından 18 yabancı uyruklu mağdur kadın deport işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 Türk uyruklu mağdur kadının ifadesine başvuruldu.