        Kars'ta motosikletiyle istinat duvarına çarpan Batuhan öldü

        Kars’ta motosikletiyle istinat duvarına çarpan Batuhan öldü

        Kars'ta gezintiye çıkan Batuhan Şahan'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, istinat duvarına çarptı. Kazada Şahan, hayatını kaybetti. Şahan'ın babasının da 2 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 09:08 Güncelleme:
        İstinat duvarına çarptı, hayatını kaybetti
        Kars’ın Kağızman ilçesinde gezintiye çıktığı motosikletiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarpan Batuhan Şahan (25) hayatını kaybetti.

        İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kaza; öğle saatlerinde Kars’ın Kağızman ilçesinde meydana geldi. Gezintiye çıkan Batuhan Şahan’ın kontrolünü kaybettiği motosikleti, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada Batuhan Şahan, hayatını kaybetti. Şahan’ın cenazesi, morga kaldırıldı.

        BABASI 2 SENE ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

        Bu arada Batuhan Şahan’ın babası Abdurrahman Şahan’ın da 2 yıl önce çıktığı ağaçta ceviz toplarken dalın kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

