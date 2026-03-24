Kars’ta motosikletiyle istinat duvarına çarpan Batuhan öldü
Kars'ta gezintiye çıkan Batuhan Şahan'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, istinat duvarına çarptı. Kazada Şahan, hayatını kaybetti. Şahan'ın babasının da 2 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 24.03.2026 - 09:08
Kars’ın Kağızman ilçesinde gezintiye çıktığı motosikletiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarpan Batuhan Şahan (25) hayatını kaybetti.
İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza; öğle saatlerinde Kars’ın Kağızman ilçesinde meydana geldi. Gezintiye çıkan Batuhan Şahan’ın kontrolünü kaybettiği motosikleti, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Batuhan Şahan, hayatını kaybetti. Şahan’ın cenazesi, morga kaldırıldı.
BABASI 2 SENE ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ
Bu arada Batuhan Şahan’ın babası Abdurrahman Şahan’ın da 2 yıl önce çıktığı ağaçta ceviz toplarken dalın kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
