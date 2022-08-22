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Kartal'da denizdeki el bombasını SAS ekipleri çıkardı

İstanbul Kartal'da denize girenler, 2 metre derinlikte el bombası buldu. SAS ekipleri güvenlik önlemleri altında el bombasını çıkararak, etkisiz hale getirdi

Son dakika: Kartal'da denizdeki el bombasını SAS ekipleri çıkardı
Denizdeki el bombasını SAS ekipleri çıkardı
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DHA

Kartal'da denize girenlerin 2 metre derinlikte gördükleri el bombasını Sualtı Savunma Komandoları (SAS) etkisiz hale getirerek, kıyıya çıkardı.

Kartal Dragos Sahili'nde, dün saat 14.00 sıralarında sahile yüzmeye gelenler, denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde el bombası olduğunu fark etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine deniz polisleri ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı.

İMHA EDİLDİ

El bombası, bu sabah Sualtı Savunma Komandoları (SAS) tarafından etkisiz hale getirilerek kıyıya çıkarıldı. El bombası daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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