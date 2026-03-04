Kartal'da hız faciayı getirdi! Yokuş aşağı kazada araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti
İstanbul'da yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Araçta sıkışan sürücü Kamil B., itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı
Kartal'da yokuş aşağı aşırı süratle ilerleyen otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
SÜRATLE İLERLEDİĞİ YOLDA KAZA YAPTI
İHA'daki habere göre kaza; İstanbul'un Kartal ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü Kamil B., yokuş aşağı hızla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki duvara çarptı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Kamil B., sağlık ekiplerine teslim edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla yokuş aşağı indiği ve ardından duvara çarptığı anlar yer aldı.