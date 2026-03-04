Canlı
        Son dakika: Kartal'da hız faciayı getirdi! Yokuş aşağı kazada araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kartal'da hız faciayı getirdi! Yokuş aşağı kazada araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti

        İstanbul'da yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Araçta sıkışan sürücü Kamil B., itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:50
        Hız faciayı getirdi! Yokuş aşağı kaza

        Kartal'da yokuş aşağı aşırı süratle ilerleyen otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        SÜRATLE İLERLEDİĞİ YOLDA KAZA YAPTI

        İHA'daki habere göre kaza; İstanbul'un Kartal ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü Kamil B., yokuş aşağı hızla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki duvara çarptı.

        ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

        Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Kamil B., sağlık ekiplerine teslim edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        O ANLAR KAMERADA

        Kaza anı ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla yokuş aşağı indiği ve ardından duvara çarptığı anlar yer aldı.

        Aşırı hava olayları normalleşti; 1 yıl kuraklık, 1 yıl sel

        Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, iklim değişikliği ile birlikte aşırı hava olaylarının arttığını belirterek, "1 sene kurak, 1 sene aşırı yağışlı dönemler artık normalleşti. Ciddi kuraklık dönemleri toprağın geçirgenliğini azalttı. Su toprağa işlemedi...
