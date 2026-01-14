Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir kişi tartıştığı vatandaşı, yaşadığı apartmanın önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

İHA'nın haberine göre olay; gece saatlerinde Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple İ.Ö. ile Eray Eriş arasında tartışma çıktı.

EVİNİN ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın sonlanmasının ardından, İ.O. Eray Eriş'in yaşadığı apartmanın önüne gitti. Bir süre burada bekleyen İ.O., apartmandan çıkan Eray Eriş'e pompalı tüfekle ateş etti.

AĞIR YARALANDI

Kurşunların hedefi olan Eriş, ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Eriş, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Eriş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eriş'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayet şüphelisi İ.O. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.