Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kastamonu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Yunus Kapusuz olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 09:41 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil uçuruma yuvarlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre uçurumda yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        OTOMOBİL UÇURUMDAN YUVARLANDI

        İHA'daki habere göre kaza, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre uçurumda yuvarlandı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada araçta bulunan Yunus Kapusuz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        80 bin TL'ye alıp 7 parça halinde TIR'larla taşıdığı Boeing 747'yi 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı

        Bursa'da hurdacılık yapan Ertan Çoğul (51), belediye tarafından uçak kafe yapılması planlanan 22 tonluk hurda Boeing 747'yi, proje iptal edilince 80 bin TL'ye satın aldı. Tekrar birleştirilebilecek şekilde 7 parçaya ayrılan uçak, TIR'larla Çoğul'un Nilüfer ilçesindeki işletmesine taşındı. Uçağı kafe...
        #kastamonu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu