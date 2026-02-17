Kastamonu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Yunus Kapusuz olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre uçurumda yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
OTOMOBİL UÇURUMDAN YUVARLANDI
İHA'daki habere göre kaza, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre uçurumda yuvarlandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araçta bulunan Yunus Kapusuz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.