80 bin TL'ye alıp 7 parça halinde TIR'larla taşıdığı Boeing 747'yi 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı

Bursa'da hurdacılık yapan Ertan Çoğul (51), belediye tarafından uçak kafe yapılması planlanan 22 tonluk hurda Boeing 747'yi, proje iptal edilince 80 bin TL'ye satın aldı. Tekrar birleştirilebilecek şekilde 7 parçaya ayrılan uçak, TIR'larla Çoğul'un Nilüfer ilçesindeki işletmesine taşındı. Uçağı kafe-restoran konseptine dönüştürmek için uygun arazi bulamayan Çoğul, satışa çıkardığı uçağa ilişkin, "Uçağın şu anki değeri, yaklaşık 2,5 milyon lira civarındadır. Uçak Bursa'ya kazandırılsaydı güzel bir yapı olacaktı" dedi. (DHA)