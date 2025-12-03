Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Funda'nın ölümüyle ilgili yargılama devam etti. Cumhuriyet savcısı, Funda'nın ve ağabeyinin cep telefonunun incelenmesini talep etti.

18 YAŞINDAKİ FUNDA BALKONDAN DÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre olay, 22 Eylül 2023 tarihinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, evinin balkonundan düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Funda Coşkun, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Coşkun, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

REKLAM

BALKONDAN DÜŞMEDEN ÖNCE 112'Yİ ARAMIŞ

Funda Coşkun'un ölümüyle ilgili Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Coşkun'un balkondan düşmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağrısında bulunduğu ve hemen ardından olayın gerçekleştiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüpheli bulunan Funda Coşkun'un ağabeyi F.C. hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.