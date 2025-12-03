Habertürk
        Son dakika: Kastamonu haberleri: Düşmeden önce 112'yi aramış... Telefonu incelenecek!

        Düşmeden önce 112'yi aramış... Telefonu incelenecek!

        Kastamonu'da oturduğu binanın 3'üncü katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Funda'nın ölümüyle ilgili yargılama devam ediyor. Cumhuriyet savcısı, Funda'nın ve ağabeyinin cep telefonunun incelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, cep telefonlarının incelenmesi için flash belleklerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesini kararlaştırarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 15:10 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:10
        Düşmeden önce 112'yi aramış!
        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Funda'nın ölümüyle ilgili yargılama devam etti. Cumhuriyet savcısı, Funda'nın ve ağabeyinin cep telefonunun incelenmesini talep etti.

        18 YAŞINDAKİ FUNDA BALKONDAN DÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay, 22 Eylül 2023 tarihinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, evinin balkonundan düştü.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Funda Coşkun, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Coşkun, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        BALKONDAN DÜŞMEDEN ÖNCE 112'Yİ ARAMIŞ

        Funda Coşkun'un ölümüyle ilgili Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Coşkun'un balkondan düşmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağrısında bulunduğu ve hemen ardından olayın gerçekleştiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüpheli bulunan Funda Coşkun'un ağabeyi F.C. hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

        YARGILAMA DEVAM ETTİ

        F.C. hakkında açılan dava Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmada tutuksuz yargılanan ağabey F.C., tanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanık ve Funda Coşkun'a ait cep telefonlarından imaj örneklerinin için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesini ve imaj örneklerinin alınmasını talep etti.

        "TELEFON İNCELENSİN"

        Savunma yapan F.C., "Ben, telefonun pin kodunu hatırlayamadım. Annem pin kodunu bilebilir. Ona da soralım. Biliyorsa söylesin, telefon incelensin" dedi.

        "KIZIM PİN KODUNU SÜREKLİ DEĞİŞTİRİYORDU"

        Funda Coşkun'un annesi N.C. ise, "Kızım telefonunun pin kodunu sürekli değiştiriyordu. En son ne yaptı, bilmiyorum. Ne oğlumun ne de Funda'nın pin kodlarını bilmiyorum" diye konuştu. Sanık F.C.'nin avukatı da, iddia makamının talebine katıldıklarını ifade ederek, kendilerinin de cep telefonları üzerindeki gerekli incelemelerin yapılmasını istediklerini söyledi.

        DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, cep telefonlarının incelenmesi için flash belleklerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesini kararlaştırarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        #Son dakika haberler
        #kastamonu
