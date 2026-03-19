Mersin'in Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde, 13 Mart'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

EVİNİN ÖNÜNDE KURŞUN İSABET ETTİ

AA'daki habere göre gürültüyü duyup evinin önüne çıkan 37 yaşındaki Şükran Cengiz, vücuduna mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 5'İ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B, M.K, C.B, M.B. ve C.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Cengiz'in eşi Celal Cengiz, gazetecilere, kapı önündeki eşinin silah seslerini duyduktan sonra içeriye yöneldiğini söyledi. Eşinin eve girdikten sonra yere yığıldığını dile getiren Cengiz, şöyle konuştu:

"ADALET YERİNİ BULSUN"

"O akşam ramazandan dolayı yemek vermiştik. Eşim Kur'an-ı Kerim okuyordu. Aradan yarım saat geçmedi, böyle sesler çıkınca o da telaşla dışarı çıktı ve böyle bir talihsizlik yaşadık. Çok zor bir durum. Allah bize sabır versin, adalet yerini bulsun." Cengiz, kavganın taraflarını tanımadıklarını anlattı.

"OLAYA KARIŞANLAR CEZA ALSIN"

Görümce Sinem Cengiz de üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Bu olaya karışanlar ceza alsın. Gencecik insan hayatını kaybetti. Değer mi?" dedi.