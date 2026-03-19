        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kavganın sesine çıktı... Ağıtlar yükseldi | Mersin haberleri | Son dakika haberleri

        Kavganın sesine çıktı... Çatışmanın ortasında kaldı... Ağıtlar yükseldi!

        Mersin'de, evinin önündeki gürültüyü duyup dışarı çıkan 37 yaşındaki Şükran Cengiz, iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında vücuduna mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. 3 çocuk annesinin ailesi gözyaşına boğulurken, 14 şüpheli gözaltına alındı; 5'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Çatışmanın ortasında kaldı! Ağıtlar yükseldi!
        Mersin'in Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde, 13 Mart'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

        EVİNİN ÖNÜNDE KURŞUN İSABET ETTİ

        AA'daki habere göre gürültüyü duyup evinin önüne çıkan 37 yaşındaki Şükran Cengiz, vücuduna mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 5'İ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B, M.K, C.B, M.B. ve C.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Cengiz'in eşi Celal Cengiz, gazetecilere, kapı önündeki eşinin silah seslerini duyduktan sonra içeriye yöneldiğini söyledi. Eşinin eve girdikten sonra yere yığıldığını dile getiren Cengiz, şöyle konuştu:

        "ADALET YERİNİ BULSUN"

        "O akşam ramazandan dolayı yemek vermiştik. Eşim Kur'an-ı Kerim okuyordu. Aradan yarım saat geçmedi, böyle sesler çıkınca o da telaşla dışarı çıktı ve böyle bir talihsizlik yaşadık. Çok zor bir durum. Allah bize sabır versin, adalet yerini bulsun." Cengiz, kavganın taraflarını tanımadıklarını anlattı.

        "OLAYA KARIŞANLAR CEZA ALSIN"

        Görümce Sinem Cengiz de üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Bu olaya karışanlar ceza alsın. Gencecik insan hayatını kaybetti. Değer mi?" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayramda doğan midilli 'Şeker', 1 yaşına giriyor

        TURİSTİK gezilerde kullanıldığı tespit edildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince el konularak Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirilen midilli çiftinin geçen sene Ramazan Bayramı'nda doğan yavrusu 'Şeker', bu bayramda 1'inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor. (DHA)

        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş