Malatya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan aracın park halindeki aracı devirdiği kaza cep telefonu kameralarına yansıdı.

BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

İHA'nın haberine göre kaza saat 08.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Göknar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir araç, metrelerce kaydıktan sonra park halindeki bir araca çarptı.

DEVRİLEREK TERS DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç devrilerek ters döndü. Yaşanan kaza çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

PEŞPEŞE TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Öte yandan yolun adeta buz pistine dönmesi nedeniyle aynı bölgede peş peşe çok sayıda trafik kazasının yaşandığı öğrenildi.