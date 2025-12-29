Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kayan araç park halindeki aracı devirdi: O anlar kameraya yansıdı | Son dakika haberleri

        Kayan araç park halindeki aracı devirdi: O anlar kameraya yansıdı

        Malatya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan aracın park halindeki aracı devirdiği kaza cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:33 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayan araç park halindeki aracı devirdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan aracın park halindeki aracı devirdiği kaza cep telefonu kameralarına yansıdı.

        BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre kaza saat 08.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Göknar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir araç, metrelerce kaydıktan sonra park halindeki bir araca çarptı.

        DEVRİLEREK TERS DÖNDÜ

        Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç devrilerek ters döndü. Yaşanan kaza çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

        PEŞPEŞE TRAFİK KAZASI YAŞANDI

        Öte yandan yolun adeta buz pistine dönmesi nedeniyle aynı bölgede peş peşe çok sayıda trafik kazasının yaşandığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 26 Aralık 2025 (Bahis Operasyonu Büyüyor Mu? Futbolda Neler Oluyor?)

        Soğuk hava bugünden itibaren etkili olacak. Doğu Anadolu'ya kuvvetli kar uyarısı. Hava sıcaklıkları azalıyor. Şehirlerarası yollarda ulaşım yavaşlayacak. Bahih soruşturmasında yeni sevkler. 11. Yargı Düzenlemesi kimleri kapsıyor? Memur ve emekli zammı ne

        #Malatya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar