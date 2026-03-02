Kayınpeder damat kavgası kanlı bitti!
Elazığ'da kayınpeder T.Ö., tartıştığı damadı B.R.'yi bıçakla ağır yaraladı. B.R., sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan T.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı
Giriş: 02.03.2026 - 15:43
Elazığ'da olay, Keban ilçesi Kalkar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kayınpeder T.Ö. ile damadı B.R. arasında aile sebeplerinden dolayı tartışma çıktı.
YANINDA GETİRDİĞİ BIÇAKLA YARALADI
İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle kayınpeder yanında getirdiği bıçakla damadını yaralayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklı kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAÇAN KAYINPEDER ARANIYOR
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
