Kayıp öğretmenden acı haber!
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Kutbettin Keskin adlı emekli öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 11:16
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan emekli öğretmenin cenazesi derede bulundu.
AA'da yer alan habere göre Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Kutbettin Keskin'in (46) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 5. gününde Haçapur Deresi'nde AFAD dalgıçları, jandarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla sürdürüldü.
Fotoğraf: DHA
Ekipler, Keskin'in cenazesine Haçapur Deresi'nin Dilektepe köyü mevkisinde ulaştı. Keskin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna gönderilecek.
