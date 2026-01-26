Habertürk
        Son dakika: Kayıp olarak aranan Hatice, tarihi manastır yakınlarında bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranan Hatice, tarihi manastır yakınlarında bulundu

        Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan ve arama çalışmaları başlatılan 16 yaşındaki Hatice Kaya manastır yakınlarında sağ olarak bulundu. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:13 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:13
        Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan Hatice Kaya (16), ekiplerin çalışması sonucu tarihi Sin Manastırı yakınlarında bulundu.

        Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'ndeki evinden dün saat 11.00 sıralarında ayrılıp, geri dönmeyen Hatice Kaya'nın ailesi, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        Ailenin ihbarı sonrası jandarmanın koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKOM ve YAK ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği arama çalışması, gece yarısına kadar sürdü.

        Sabahın ilk ışıkları ile tekrar mahalle ve çevresindeki kırsal alanda arama çalışmasına başlayan ekipler, Hatice Kaya’yı tarihi Sin Manastırı yakınlarında buldu.

        Durumu iyi olan Hatice Kaya, kontrol için hastaneye götürüldü.

        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

        (İHA) Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, saat 00.24te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi

