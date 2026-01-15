Habertürk
        Son dakika: Kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, dere yatağında ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:57 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:57
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, dere yatağında ölü bulundu.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Hamit Akyol'dan (78) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince şahsın evine gidiş güzergâhında arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda dere yatağında sırtüstü yatar olarak bulunan Akyol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bölgede gerekli incelemeler yapılırken, Hamit Akyol'un cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.

