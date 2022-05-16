Kayıp olarak aranıyordu! Poşete sarılı halde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURDU! Son dakika: Kaybolan kadının cansız bedeni poşete sarılı halde bulundu! - Haberler
ABONE OL

Elazığ’da kaybolan kadının cansız bedeni, poşete sarılı olarak bulundu

Elazığ'da korkunç bir olay yaşandı. Kentin Karakoçan ilçesinde 6 ay önce kaybolan 3 çocuk annesi Remziye Apaydın’ın cansız bedeni toprağın 1 buçuk metre altında, poşete sarılı halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan N.C. adlı şüpheli, Remziye Apaydın’ı öldürdüğünü ve dayısına ait evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti

KAN DONDURDU! Son dakika: Kaybolan kadının cansız bedeni poşete sarılı halde bulundu! - Haberler
Kayıp olarak aranıyordu! Poşete sarılı halde bulundu
0:00 / 0:00
İHA

Son dakika haberine göre korkunç olay, merkeze bağlı Karakoçan ilçesinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Remziye Apaydın’dan haber alamayan ailesi durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili özel ekip kuran emniyet güçleri, Remziye Apaydın’ın Karakoçan ilçesinde N.C.’nin arabasına bindiğini tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheli N.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli N.C. Remziye Apaydın’ı öldürdüğünü ve dayısına ait evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Hemen olay yerine giden ekipler, tarif üzerine kazdığı bahçeden Remziye Apaydın’ın cansız bedenini 1 buçuk metre derinlikte poşete sarılı halde buldu.

Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından 3 çocuk annesi Remziye’nin cansız bedeni Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

20 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs Cuma hafta sonu tatili ile birleşecek mi?
GÜNDEM 20 Mayıs tatil mi
Son dakika: Konya'da büyük panik! Bin 200 kişi hastaneye başvurdu
GÜNDEM Konya'da büyük panik! Bin 200 kişi hastaneye başvurdu
Son dakika haberi: Düğün yapma tartışması vahşetle son buldu!
GÜNDEM Düğün yapma tartışması vahşetle son buldu!
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan özel güvenlik görevlileri için yetki ve delil açıklaması! - Güncel haberler
GÜNDEM İçişleri Bakanlığı'ndan özel güvenlik görevlileri ...
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ve sınav tarihleri
GÜNDEM MEB açıkladı: Uzman öğretmenlik sınavı...
Polis memuru görevi başında şehit oldu
GÜNDEM Polis memuru görevi başında şehit oldu
DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak! 2022 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?
GÜNDEM DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak!
Beşiktaş'ta dikkat çeken olay! "Gizemli tünel"de inceleme - En Son Haberler
GÜNDEM Beşiktaş'ta ortaya çıkan gizemli tünele inceleme
19 Mayıs'ta toplu taşıma (marmaray, otobüs, metro, metrobüs) ücretsiz mi? 2022 19 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma İstanbul, Ankara, İzmir'de bedava mı?
GÜNDEM 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
SOĞUK KAPIDA! Son dakika hava durumu: Haftanın ikinci yarısı havalar değişiyor
GÜNDEM Haftanın ikinci yarısı havalar değişiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.