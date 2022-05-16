Kayıp olarak aranıyordu! Poşete sarılı halde bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberine göre korkunç olay, merkeze bağlı Karakoçan ilçesinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Remziye Apaydın’dan haber alamayan ailesi durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili özel ekip kuran emniyet güçleri, Remziye Apaydın’ın Karakoçan ilçesinde N.C.’nin arabasına bindiğini tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheli N.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli N.C. Remziye Apaydın’ı öldürdüğünü ve dayısına ait evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Hemen olay yerine giden ekipler, tarif üzerine kazdığı bahçeden Remziye Apaydın’ın cansız bedenini 1 buçuk metre derinlikte poşete sarılı halde buldu.

Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından 3 çocuk annesi Remziye’nin cansız bedeni Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi.