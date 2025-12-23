Habertürk
        Son dakika: Kayseri'de evde çıkan yangın yaşlı kadını hayattan kopardı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de evde çıkan yangın yaşlı kadını hayattan kopardı

        Kayseri'de bir yangın meydana geldi. Müstakil evde çıkan yangında 84 yaşındaki Döne Güngör hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:13 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:13
        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre yangın, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Döne Güngör’ün yaşadığı müstakil evinde iddiaya göre, sobadan yangın çıktı.

        ALEVLER KISA SÜREDE EVİ SARDI

        Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        Evde yapılan kontrollerde, ekipler Döne Güngör’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Güngör’ün cenazesi otopsi için morga götürüldü.

        BELEDİYE BAŞKANI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

        Olay yerine giden Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bünyan ilçemiz Sümer Mahallesi’nde meydana gelen soba yangınında 84 yaşındaki hemşehrimiz Döne Güngör’ün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb’im ilçemizi ve hemşehrilerimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
