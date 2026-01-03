Habertürk
        Son dakika: Kayseri'de silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        Kayseri'de silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        Kayseri'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Sami Benli hayatını kaybetti, M.B. yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 17:35 Güncelleme: 03.01.2026 - 17:35
        Silahlı alacak kavgası kanlı bitti!
        Kayseri 'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Sami Benli hayatını kaybetti, M.B. yaralandı.

        TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Sami Benli ile A.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        KAÇAN ŞÜPHELİ HAKKINDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Kavgada A.Ç., Sami Benli ile yanındaki M.B.'yi silahla yaraladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sami Benli'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan M.B. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli ile ilgili çalışma başlattı.

        İsviçre'deki yangın faciasının başladığı anlar ortaya çıktı

         İsviçre'de yılbaşı akşamı bir kayak merkezindeki barda 40 kişinin hayatını kaybettiği yangının başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

