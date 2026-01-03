Kayseri 'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Sami Benli hayatını kaybetti, M.B. yaralandı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Sami Benli ile A.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

KAÇAN ŞÜPHELİ HAKKINDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kavgada A.Ç., Sami Benli ile yanındaki M.B.'yi silahla yaraladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sami Benli'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan M.B. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli ile ilgili çalışma başlattı.