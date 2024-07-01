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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika kaza haberleri: Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var! | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var!

        Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 07:38 Güncelleme: 01.07.2024 - 07:45
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        Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var!
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        Hatay-İzmir seferini yapan O.Ö. (32) idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyrederken Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

        11 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

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        Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi.

        TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDI

        Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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