Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kazadan 9 gün sonra yaşamını yitiren 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi

        Kazadan 9 gün sonra yaşamını yitiren 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi

        Karaman'da kaza sonrası kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 14 yaşındaki scooter sürücüsü dualarla toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 gün sonra yaşamını yitirdi

        Karaman'da kaza sonrası kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 14 yaşındaki scooter sürücüsü dualarla toprağa verildi.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Karaman'da kaza sonrası kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 14 yaşındaki scooter sürücüsü dualarla toprağa verildi. Yaşar için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde öğleyin cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ile okul arkadaşları ve vatandaşların katıldığı namaz sonrası Yaşar, şehir mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

        YAŞAM MÜCADELESİ 9 GÜN SÜRDÜ

        16 Şubat akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, D.A.K. (20) idaresindeki hafif ticari araç, 14 yaşındaki Mehmet Kağan Yaşar'ın kullandığı scooterla kavşakta çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Yaşar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ardından sevk edildiği Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu

        İstanbul'da, Afrika'ya özgü vahşi serval kedisin tutulduğu eve operasyon düzenlenmişti. Nesli tükenmekte olan kedi, hayvanat bahçesine teslim edilirken, Simba isimli kedinin Ukraynalı sahibi olan kadın Show Haber'e konuştu  

        #Karaman
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon