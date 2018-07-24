CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İktidar kendi medyasını oluşturdu. Devletten ihale alanlara televizyonlar, gazeteler ipotek edildi. Gazeteler zorla sattırıldı. Neredeyse medyanın tamamı hükümetin kontrolünde. Medya iktidarın elinde, ne derse, ne söylerse onu yazar.

Enis Berberoğlu'nu demokrasi kahramanı olarak görüyorum. Hiçbir suçu yok ama tutuklu. Olay Enis Berberoğlu olayı olmaktan çıkmıştır. Olay CHP milletvekili olayı değil, oradan da çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır, demokrasi olayıdır. İstediğimiz mahkemeler bağımsız olsun. Yasama dokunulmazlığı sürekli değil, seçim dönemine özgü. Enis Bey böyle bir de Eren Erdem arkadaşımız var. FETÖ'nün aleyhine yazı yazıyorsun, 'bilerek ve isteyerek yardım etmek'le suçlanıyorsun. Osman Kavala, bir iş adamı. Hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanıyor. Ama bu suçu nerede, nasıl, ne zaman işledin belli değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ