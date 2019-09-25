Terör örgütü PKK'ya yönelik Herekol, Bestler-Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak hattında Kıran-3 Operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 2'si gri listede 16 terörist etkisiz hale getirildi. Bugüne kadar operasyon kapsamında 43 terörist etkisiz hale getirilirken, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

İçişleri Bakanlığı, Kıran-3 Operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yurt dışında gerçekleştirilen terörle mücadele harekatlarının izdüşümü olarak, yurt içinde Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında da

a. Kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek,

b. Hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek,

c. Terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek,

c. Teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla 17 Ağustos 2019 tarihinden itibaren büyük çaplı “KIRAN” Operasyonları başlatılmıştır.

2. Bu kapsamda;

a. KIRAN-1 Operasyonu; Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere Hakkari-Van-Şırnak ara hattında,

b. KIRAN-2 Operasyonu; 27 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında,

c. KIRAN-3 Operasyonu; 21 Eylül 2019 tarihinden itibaren Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında başlayan operasyonların icrasına devam edilmektedir.

KIRAN-1 , KIRAN- 2 OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

3. İçişleri Bakanlığını koordinesinde yürütülen;

a. KIRAN-1 Operasyonu kapsamında; 24 Eylül 2019 tarhinde Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristle birlikte Toplam (18) terörist etkisiz hale getirilmiş, (6) işbirlikçi yakalanmış, (45) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, (5) adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, (1) adet Dragunov (Kannas) Keskin Nişancı Tüfeği, (1) adet M-16 Piyade Tüfeği, (4) adet Makinalı Tüfek, (5) adet RPG-7 Roketatar, (4) adet AT-4 Tanksavar Füzesi, (15) adet El Bombası, (8.580) adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, (7) adet EYP, (15.5) kg. Patlayıcı Madde, (20) kg. Uyuşturucu Madde (Eroin),çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

b. KIRAN-2 Operasyonu kapsamında; (9) terörist etkisiz hale getirilmiş, (2) terörist teslim olmuş, (2) işbirlikçi yakalanmış, (7) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, (2) adet Metis M-1 Füze Ateşleyicisi, (1) adet M-16 Piyade Tüfeği, (2) adet Dragunov (Kannas) Keskin Nişancı Tüfeği, (6) adet RPG-7 roketatar, (2) adet Biksi Makinalı Tüfeği, (7) adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, (1) adet TB-6 Tamburalı Bombaatar, (7) adet Tabanca, (45) adet El Bombası, (17) kg. Plastik Patlayıcı, (2) adet EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

KIRAN-3 OPERASYONU DA BAŞLADI

KIRAN-3 Operasyonu; 21 Eylül 2019 tarihinden itibaren Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında başlamıştır.

Operasyon kapsamında,

• Herekol Bölgesinde 22 Eylül 2019 tarihinde (7),

• Bestler Dereler Bölgesinde 23 Eylül 2019 tarihinde (9) olmak üzere, aralarında İçişleri Bakanlığınca Gri Kategoride aranan Koçer (K) Orhan İNCE ve Canda KIÇİ (K) Kader MALGOZ’unda bulunduğu toplam (16) terörist hava destekli karadan yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, (6) mağara, barınak, sığınak ve (4) EYP imha edilmiştir.

• Bahse konu operasyonda; 7 komando taburu, 16 Polis Özel Harekat timi, 25 Güvenlik Korucu timiyle birlikte toplam 155 operasyonel tim, 2 bin 325 personel görev almaktadır.

4. Sadece KIRAN operasyonları kapsamında 17 Ağustos 2019 tarihinde bugüne kadar toplam (43) terörist etkisiz hale getirilmiş, (58) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

KIRAN Operasyonları Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde genişleyerek devam edecektir."