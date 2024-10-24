Milli İstihbarat Teşkilatı, kırmızı listede yer alan PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatı, kırmızı listede yer alan PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan Nazlier’i etkisiz hale getirdi. Türkiye’de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan PKK/KCK’lı Nazlier, eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin belirlenmesinde ve yönlendirilmesinden de sorumluydu.

MİT son olarak, terör örgütü tarafından Irak’ın kuzeyinde oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarının her birine üst düzey örgüt yöneticileri atandığını tespit ederek anılanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan terörist Serkan Nazlier, MİT’in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu. Terörist Serkan Nazlier’in yeri Irak/Hakurk kırsalında yürütülen hassas çalışmalar neticesinde tespit edildi.