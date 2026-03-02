Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kırşehir'de trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki sürücü 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        Kırşehir'de trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki sürücü 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

        Kırşehir'de 19 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araçta sıkışan S.G., hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Giriş: 02.03.2026 - 15:33
        1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
        Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki sürücü 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

        YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

        İHA'daki habere göre kaza; gece saatlerinde kent merkezi Güneykent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ARAÇTA SIKIŞAN YOLCU ÇIKARILDI

        Araç içerisinde sıkışan S.G. (19), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların bir haftalık yoğun bakım müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.G'nin cenazesi, Ali Çam Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

