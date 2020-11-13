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İçişleri Bakanlığı, geçen çarşamba günü 81 ile gönderdiği koronavirüs genelgesi ile tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Genelgede 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik karar, valiliklere bırakılmıştı.

Son iki günde valilik kararlarıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli, Manisa, Karaman, Bilecik, Mardin, Sakarya, Karabük, Konya, Ağrı, Giresun, Tekirdağ, Nevşehir, Ordu, Sinop, Hatay, Kastamonu, Bursa, Balıkesir, Tunceli, Hakkari, Muş, Siirt, Batman, Giresun, Kırşehir, Edirne (Keşan),Çankırı, Aydın, Bolu, Çanakkale, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ, Yalova, Burdur, Sakarya olmak üzere 39 ilde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bugün de Kars, Tunceli, Afyonkarahisar, Rize, Aydın, Aksaray ve Ardahan illeri ile birlikte 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği il sayısı 47'ye ulaştı. 34 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmedi. Bugün kısıtlama kararı alınan iller şöyle:

KOCAELİ

Kocaeli’de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı’nın 11 Kasım tarihli korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelge ile ilgili Kocaeli’de alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirmek amacı ile Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplandı. Toplantıda, ildeki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarında yaşanan artış nedeni ile Kocaeli genelinde geçerli olmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Uygulanmaya başlayan yasak kapsamında Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlar, 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bu saatler dışında 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

Kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere, kamu görevlisi, sağlık müdürlükleri ve bağlı birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan, özel hastanelerde çalışan, eczacılar, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahibi, tarım işçisi ve hayvan çobanı, çarşı veya pazar yerlerinde satış yapan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

KARS

Kars'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda, araç trafiğine kapalı alanlarda, toplu taşıma araç durakları ile il merkezindeki Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Atatürk, Kazımpaşa, Haydar Aliyev ve Halitpaşa caddelerinin tamamında sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.

TUNCELİ

Tunceli'de de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı. Toplantıda, halkın yoğun olduğu Sanat Sokağı, Kültür Müzesi önünde kurulan pazar, Dar Sokak, Palavra Meydanı, Op.Dr Mehmet Karaman, Cumhuriyet, Ayaz-Nupelda Güloğlu ile Muhlis Akarsu caddeleri üzerinde bulunan pazar yeri, tüm toplu taşıma ve minibüs duraklarında sigara içme yasağı getirildi.

Ayrıca toplantıda, 65 yaş ve üzerindekilerin gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak sokağa çıkabilmesine, bu saatler dışında dışarı çıkmalarının, açık alanlarda, parklarda dolaşmalarının ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin yasaklanmasına karar verildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda kentteki İstasyon Caddesi, Akarçay Mesire Alanı, Bedesten Meydanı, Ambaryolu, Yeşilyol, 2. Dumlupınar (Sevgi Yolu),Ordu Bulvarı, Erenler Mahallesi Kafeler Bölgesi, Milli Egemenlik Caddesi, Gazlıgöl Caddesi, Uzun Çarşı, Anıtpark, Kent Meydanı, Otogar, pazar yerleri ve otobüs duraklarında sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, Afyonkarahisar Valiliği A Blok'a girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceği belirtildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, "Yeni kararlar aldık. Belirli yerlerde sigara içmek yasak olacak. Yapılan tespitlere göre virüsün bulaşı kolaylaştı" dedi. Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı ortamlara girdiğini söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de kaçak olarak kumar oynatan, eğlence yapan mekanlar olduğunu ifade eden Çeber, "Bir haber izledim. İstanbul'da bir gemide yapılan bir eğlence ve gözlerime inanamadım. Yani hala insanlar bunları yapabiliyor. İlimizde de bazen kumar oynanan yerleri yakalıyoruz. Böyle eğence yapılan yerleri yakalıyoruz. Daha uyarı başka nasıl yapılabilir. Kırmadan, dökmeden, üzmeden, en iyi anlatılır şekilde devletin valileri daha nasıl uyarı yapabilir. İnanın bu anlamakta ben zorlanıyorum. Denilecek her şeyi diyoruz." dedi.

İLK MAZERET 'SİGARA İÇİYORUM' OLUYOR

Çeber, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istediğini belirterek, şöyle devam etti: "Yeni kararlar aldık. Belirli yerlerde sigara içmek yasak olacak. Yapılan tespitlere göre virüsün bulaşı kolaylaştı. Yani anlık olarak virüs bulaşabiliyor. Denetim ekiplerimize de en çok söylenen mazeret 'arkadaş neden maske takmıyorsun? Neden ağzında değil?’ diye soruyoruz, 'sigara içiyorum' diyor. O anlık sigara içme yoğun bir caddede yürürken karşısından gelen insana veya o ortamda bulunan insana bir anlık nefesinin gitmesi bulaş için yeterli. Bu ciddi bir risk olarak görülüyor ve bundan dolayı da kalabalık, yoğun alanlarda ve dışarıda sigara içmeyi yasaklıyoruz."

Salgının havaların soğuması ile daha da arttığını kaydeden Çeber, şunları kaydetti: "Hala evde kalmak gerekiyor ve kalabalık ortamlara girmemek gerekiyor. Risk öncekine göre belki de daha büyük olarak devam ediyor. Çünkü havalar artık soğudu ve kalabalık ortamlarda insanlar yoğunlaşıyor. Herkesten ricam maske, mesafe ve temizlikten taviz vermiyoruz ve kalabalık alanlardan özellikle kaçınıyoruz. Yoksa bugün aldığımız bu kararların daha ötesini almamız gerekecek. Dikkat edelim ki yeni yasaklar ve yeni kısıtlamalar yapmak zorunda kalmayalım."

Çeber, son bir haftadır vakaların artar hale geldiğini belirterek, "Tüm Türkiye'de de böyle. Rakamlar bizi tedirgin edici noktada Böyle devam edersek sıkıntı büyüyebilir. Böyle devam etmemiz lazım. Hem hasta sayısını hemde Kovid-19 pozitif sayısını düşürmemiz lazım. Bunun da tek yolu aldığımız tedbirlere vatandaşların uyması. Aynısı devam ederse kısıtlamalara gideceğiz. Bunu istemiyoruz. Çözüm çok basit. O da kurallara uymak." diye konuştu.

İl pandemi kurulunun kararı ile 65 yaş üstünün 10:00 ile 16:00 saatleri dışında sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan Çeber, "Belli saatlerde 65 yaş üstü büyüklerimiz sokağa çıkabilecek. Onların sağlığı bizim için çok önemli. Rize'de ki vefat sayılarımızın yüzde 90'ı 75 yaş üzeri. Büyüklerimiz, dua kapılarımız, kıymetlilerimiz, onlara virüs bulaşırsa cidden çok zor. '100 yaşında virüsü yendi', '90 yaşında virüsü yendi' diye örneklerini görüyorsunuz. Bunlar var ama 10 kişi rahmetli oluyorsa 1 kişi yeniyor." ifadelerini kullandı.

Çeber, Rize'de karantinada olması gerektiği halde dışarıda yakalandığı için KYK'ya bağlı belirlenen yurtlara yerleştirilen vatandaş sayısının 200'ü aştığını belirterek, şunları söyledi: "Bunların tüm maliyetini biz karşılıyoruz. Kendisi biliyor Kovit-19 testinin pozitif olduğunu yada temaslı olduğunu 'Bende bir şey yok' diyor. Bizde onlara bunu yapmayı istemiyoruz ama 1 kişi yurda aldığımızda 15 kişi bizi arıyor. 'Şu yakalanmış, haberi yokmuş, bu seferlik bağışlasanız'. 'Sayın valim şu yakalanmış ama şöyle de acil bir işi varmış' diyorlar. Yok, hiçbir tane istisna yapmadık. Bu konularda iyi niyetli görüyorum ama bizi de kimsenin yormaması lazım. Kimsenin de bu tip şeylere girmemesi lazım. Dolayısıyla taviz veremeyeceğimiz bir konu bu. Direk insan sağlığı ve kul hakkı."



AYDIN

Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs ile etkin mücadele etmek amacıyla Koronavirüs Ek Tedbirleri kapsamında Aydın ili genelinde vatandaşların yoğun olarak bulundukları cadde, meydan, otobüs durakları gibi alanlarda sigara ve tütün mamulleri tüketilmesi yasaklandı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş üzeri vatandaşların her gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları halinde sokağa çıkabilecekler. Kamu kurumunda çalışan, işletme sahibi olan ve çiftçi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın durumlarını belge ile ibraz etmeleri halinde bu yasaktan muaf oldukları belirtildi. Aydın Valiliği’nin sosyal medya hesabı üzerinden açıklanan yasak ile birlikte yasağa uymayan vatandaşlara da cezalar yazılmaya başlandı.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimizde maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanılmasının temini amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu caddeler, sokaklar, meydanlar, alanlar, bölgeler ve yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme noktaları ve geçici veya sürekli pazaryerlerinde vatandaşların sigara, tütün, tütün mamulleri tüketmesinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

AKSARAY

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığında toplandı. Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatlerinde maske ve mesafe kuralına uyarak sokağa çıkabilecek, diğer zamanlarda sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilecek. Öte yandan, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi. Kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem yapılacak.

ARDAHAN

Ardahan'da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Tedbirler kapsamında ayrıca sokakta sigara içmenin yasaklanmasına da karar verildi. 65 yaş üstüyle ilgili Ardahan Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak ilimizde de uygulamaya geçirilmiştir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu kapsamda 13.11.2020 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde; artan vaka ve ölüm sayıları göz önünde bulundurulduğunda, yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek amacıyla, her gün sadece 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma serbestisi tanınmasına, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

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