KABİNE TOPLANIYOR! Kısıtlamalar kalkacak mı? Restoranlar açılacak mı? Kabine Toplantısı saat kaçta?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın, Beştepe'de saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Toplantının merakla beklenen başlığı ise koronavirüste normalleşme adımları olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.

Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı sunum sonrası yüz yüze eğitime ilişkin de karar alınması bekleniyor. Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda netleşeceği bildirmiştir. Buna göre, yüz yüze eğitime valiler ile il hıfzısıhha kurullarının karar verebileceği yönünde görüş açıklanmıştı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı düzenleyerek, alınan kararları açıklaması bekleniyor.