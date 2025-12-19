Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç, kız arkadaşının cep telefonundaki "konum bulma" uygulamasıyla yaptığı takip sonucunda çalılık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Aşoğlu (31) ile kahvaltı yapmak üzere sözleşen ancak kendisine bir türlü ulaşamayan kız arkadaşı durumdan şüphelendi.

YERİNE KONUM TAKİP UYGULAMASINDAN ULAŞTI

Erkek arkadaşının telefonuna cevap vermemesi üzerine cep telefonundaki konum takip uygulamasını kullanan genç kadın, sinyalin Köroğlu Caddesi'ndeki yeşillik alanı göstermesi üzerine bölgeye gitti.

CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Çalılıkların arasında Aşoğlu'nu hareketsiz halde bulan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

BAŞINDAN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aşoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Aşaoğlu'nun başından tabancayla vurulduğu ve silahın da yanında olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.