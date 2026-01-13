Kocaeli'de gerçekleşen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilenlere yönelik bugün ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.