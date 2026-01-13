Habertürk
        Son dakika: Kocaeli'de gerçekleşen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'de gerçekleşen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:55 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:55
        Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
        Kocaeli’de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilenlere yönelik bugün ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Yenibosna D-100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

         Bahçelievler Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikameti Yenibosna mevkiinde saat 08.00 sıralarında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Trafikte ise yoğunluk oluştu. (DHA)

