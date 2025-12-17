Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Eseler Köyü’nde kayıp olarak aranan 64 yaşındaki eski muhtar Sadık Savurtaş’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kendisine ait fındık bahçesinde su dolu varilin içinde ölü bulunan Savurtaş’ın, ön otopsi incelemesine göre doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, gece saatlerinde Eseler Mahallesi’nde yaşandı. Eski muhtar Sadık Savurtaş’ın eve dönmemesi üzerine ailesi, saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri, Savurtaş’ın en son saat 16.00 civarında görüldüğünü belirleyerek geniş çaplı arama çalışması başlattı.

ARAMALAR FINDIK BAHÇESİNDE YOĞUNLAŞTI

Sürdürülün arama çalışmaları, Savurtaş’a ait fındık bahçesinde yoğunlaştırıldı. Yapılan aramalarda, bahçe içerisinde bulunan su dolu bir varilin içinde Sadık Savurtaş hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Savurtaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÖN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, Savurtaş’ın herhangi bir husumetlisinin olmadığı anlaşıldı. Ön otopsi raporunda, Sadık Savurtaş’ın ölümünün, doğal ölüm olduğu belirlendi. Savurtaş’ın tarlada çalışırken fenalaşıp elini ya da yüzünü yıkamak için su variline yöneldiği sırada, burada ‘inme’ nedeniyle hayatını kaybetmiş olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Sadık Savurtaş’ın cenazesi bugün Eseler Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının akabinde toprağa verilecek.