Konut ve taşıt finansman şirketlerine BDDK denetimi

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Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasla yönetmeliği yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, Türkiye'de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ( BDDK) başvurulacak. Şirketlerin şube açması izne tabi olacak. Şube açma izni almak üzere BDDK'ya başvuracak şirketin ilgili maddelerde yer alan standart oran ve sınırlamalara uyumlu olarak faaliyet göstermesi ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermayeye sahip olması gerekiyor.



Bu kapsamda, şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve iradi tasfiyeleri de BDDK iznine tabi olacak. Şirketin faaliyetlerine son vermesi ve iradi tasfiyesi için konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte BDDK'ya başvurması gerekiyor.

Tasarruf finansman şirketlerin bağımsız denetimi bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak.

Tasarruf finansman sözleşmelerine yalnızca konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi amacıyla tasarruf yapılması ve finansman sağlanması konu edilebilecek. Şirketler, kimliklerini belgelemeyen müşteriler ile sözleşme düzenleyemeyecek ve işlem yapamayacaklar. Şirketin özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde 3 olarak tutturulması ve idame ettirilmesi

zorunlu tutuldu.

Bir şirketin imzalayacağı, tahsisat tutarı 1 milyon TL'yi aşan yüksek tutarlı sözleşme tutarlarının toplamı, şirketin

ilgili tarihteki tüm sözleşme tutarlarının toplamının yüzde 15'ini, şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı,

tasarruf fon havuzu ile özkaynakları toplamının yüzde 75'ini aşamayacak.