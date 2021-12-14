7 kişiyi katletti! Mahkemede şoke etti! 0:00 / 0:00

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Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’da, aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mehmet Altun, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

ANNE, BABA VE 5 ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Olay 30 Temmuz tarihinde Konya’nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. Mehmet Altun, Dedeoğulları Ailesi'nin evine gelerek bahçede elindeki poşetten çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi.

Olayda Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI VE 10 SANIK HAKİM KARŞISINDA

Olayın ardından kaçan zanlı, Konya’nın Bozkır ilçesinde mezarlıkta özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Tutuklanan Mehmet Altun ve diğer 10 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

SEGBİS SİSTEMİYLE DURUŞMAYA KATILDI

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma nedeniyle adliye binası ve duruşmanın yapıldığı konferans salonu dışında geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Mehmet Altun, tutuklu bulunduğu Kırıkkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

"PİŞMANIM, BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Sanık Mehmet Altun savunmasında, "Ben oraya barışmak ve barıştırmak için gittim. Kasten öldürmek için gitmedim. Sonuç ise bir felaket oldu. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.

"BENZİNİ NEDEN ALDIM BİLMİYORUM"

Mehmet Altun sözlerine şöyle devam etti: "Amacım öldürmek değildi, silahı sadece kendimi korumak için aldım. Benzini neden aldım ben de bilmiyorum. Yakmak gibi bir niyetim yoktu. Tamamen konuşmak için gittim. Kendimi belediye çalışanı olarak tanıttım. Aileden Barış'ın olmadığını gördüm. 'Sonra geri gelirim' dedim. Barış gelince tekrar eve gittim.

"TANINMAMAK İÇİN CERRAHİ MASKE TAKTIM"

Cerrahi maskeyi tanınmamak için taktım. Ama kızlardan biri beni tanır gibi oldu. Maskemi çıkarmamı istedi. Maskemi çıkarıp silahı elime aldım. Onlarla kibarca konuştum. Bana taş attılar, kaçtım. Silahı doğrulttum ama ateş edemedim. Vurmak istemedim. Sonra kendimi kaybettim. Nasıl ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Kargaşa anını hatırlamıyorum.

"HEPSİNİN ÖLDÜĞÜNDEN EMİNDİM"

Şarjör değiştirdim, ateş ettim. Kaçmaya başladılar. Yaralılar tekrar saldırdı. Ateş ettim. Kaç kez ateş ettim hatırlamıyorum. Olay 15 ya da 20 dakika sürdü. Hepsinin öldüğünden emindim. Sonra arabaya bindim. Benzin aklıma geldi. Kamera ve delillerin yok olması için benzin dolu bidonu evin içine ittim, ateşe verdim. Beni kimse azmettirmedi. Böyle olsun istemedim. Özür dilerim pişmanım" dedi.

Olayda katledilen 7 kişinin yakınlarını 7 avukat temsil edildi. Öte yandan Van, Şanlıurfa, Batman ve Yalova barolarının davaya katılım talebi ise mahkeme heyeti tarafından reddedildi.