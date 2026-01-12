Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Konya haberleri: Taksici direksiyon başında kalp krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        Taksici direksiyon başında kalp krizi geçirdi

        Konya'da bir trafik kazası meydana geldi. 65 yaşındaki Mehmet Kılıç kullandığı  taksiyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'nın Ereğli ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip kullandığı taksi ile aydınlatma direğine çarpan Mehmet Kılıç (65), hayatını kaybetti.

        SEYİR HALİNDE FENALAŞTI

        DHA'nın haberine göre kaza; dün Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Mehmet Kılıç kullandığı taksiyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

        AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

        Kontrolden çıkan taksi aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Ekiplerin ilk müdahalesiyle kalp masajı yapılan Kılıç, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Alacak-verecek meselesi kanlı bitti: Göğsünden vurulan muhtar ağır yaralandı

         Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada kol ve göğsünden vurulan mahalle muhtarı ağır, topuğunda vurulan bir kişi ise hafif şekilde yaralandı.

        #Konya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı