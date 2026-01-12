Taksici direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Konya'da bir trafik kazası meydana geldi. 65 yaşındaki Mehmet Kılıç kullandığı taksiyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi
Konya'nın Ereğli ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip kullandığı taksi ile aydınlatma direğine çarpan Mehmet Kılıç (65), hayatını kaybetti.
SEYİR HALİNDE FENALAŞTI
DHA'nın haberine göre kaza; dün Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Mehmet Kılıç kullandığı taksiyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI
Kontrolden çıkan taksi aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin ilk müdahalesiyle kalp masajı yapılan Kılıç, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.