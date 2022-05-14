Köpek güzellik yarışmasında korkunç olay! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da Ceyhan Belediyesi koordinatörlüğünde Dünya Anadolu Köpek Irkları ve Kinoloji Derneği ile Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu iş birliğinde 7 Mayıs tarihinde Büyük Atatürk Parkı'nda "Patili Dostlar Güzellik Yarışması" düzenlendi.

AĞACA ZİNCİRLİYKEN ÇOCUĞA SALDIRDI

İHA'da yer alan habere göre yarışma için parka getirilen köpeklerden biri, ağaca zincirli olmasına rağmen 3 yaşındaki Atabey Eryürekli'ye saldırdı. Saldırının hemen ardından yaşananlar bir vatandaşın sosyal medyadan yaptığı canlı yayına yansıdı. Yüzünden yaralanan küçük çocuk, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük Atabey, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi Plastik Cerrahı Servisi'ne sevk edildi.

"EN CİDDİ YARASI GÖZ KAPAĞI YIRTILMASI"

Baba Fatih Eryürekli, çok talihsiz bir olay yaşadıklarını belirterek, "Rabbim evladımızı bize bağışladı şükürler olsun. Olay neticesinde yavrumuz yaralandı. Köpek saldırısından sonra Adana Şehir Hastanesi'nde gerekli müdahaleler yapıldı. Evladımızın en önemlisi, en ciddi yarası göz kapağı yırtılması ve şükürler olsun ki gözünde şu anda ilk verilere göre her hangi bir şey yok.

KAFASINDA VE YANAĞINDA YARA VAR

Kafasında, yanağında 2 adet yarası var, kolunda ve ayağında çeşitli yaralar meydana geldi. Şükür duacıyız, sağlık durumu her geçen gün iyiye gitmekte, inşallah çok daha iyiye gideceğiz. Çeşitli psikolojik desteklerimizi alıyoruz. En kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

"KİMSE BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Köpeğin sahibi ve organizasyona ev sahipliği yapan Ceyhan Belediyesi görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Eryürekli, şunları kaydetti:

"Bu konunun peşini bırakmayacağız, derdimiz herhangi bir şey değil. Bir daha bu olay yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın aileler üzülmesin. Olayla ilgili çeşitli şeyler duyduk, cam kırığı batması gibi ifadeler verilmiş. Böyle bir şey kesinlikle yok, raporlarda da belirtiliyor, tamamıyla köpek saldırısıyla oluşan yaralar. Yetkililerden kimse bizimle iletişime geçmedi, en büyük üzüntümüz bu. İletişime geçmedikleri için çok üzülüyoruz."

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ETKİNLİK SÜRDÜ"

Avukat Burcu Eryürekli ise en hızlı şekilde sorumluların ceza almasını sağlamak istediklerini belirterek, "Olay anını sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan kişi Atabey’e köpeğin nasıl saldırdığını korkulu bir şekilde etrafa söyleyip, köpeklerden uzaklaşmalarını söylüyor. Olay esnasında etkinliğin devam ettiğini sunucunun köpek saldırısı olmadığını, çocuğun yere düşüp başını vurduğunu söyleyerek hiç bir şey olmamış gibi etkinlik devam etti. Cep telefonu ile yayın yapan vatandaş da sunucuya hitaben, yalanınız batsın Allah'tan ki canlı yayın açıktı herkes gördü köpeğin çocuğa saldırdığını yüzünü parçaladığını diyerek tepkisini gösterdi" dedi.