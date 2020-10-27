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Korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

Alevlerin etrafını sardığı evlerde yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

HATAY'DA DA ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 10 arazöz, 5 su tankı ve iş makinesiyle müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.