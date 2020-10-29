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HaberlerSağlıkSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı! "Teması üçte bire indirin! Koronavirüs haberleri
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Son dakika... Koronavirüs (Covid-19) salgınında yeni hasta sayısı 2319

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 2319 yeni hasta tespit edildi, 72 hasta ise hayatını keybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!
Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı
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HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1916 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 320 bin 762ye yükseldi.

''TEMASI ÜÇTE BİRİNE İNDİRMEK ZORUNDAYIZ''

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun.'' dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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